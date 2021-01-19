В покерной общественности не утихают дискуссии по поводу того, кого считать "настоящим" победителем Main Event WSOP 2020 и, соответственно, чемпионом мира прошлого года.

Создателями этой проблемы, по сути, стали сами организаторы Мировой серии покера. Из-за пандемии, летом они более чем успешно перенесли WSOP в онлайн, установив при этом несколько рекордов Книги Гиннеса. Главное Событие тогда выиграл болгарин Стоян Маданжиев, который вроде и стал чемпионом мира, завоевав браслет и почти 4 миллиона долларов призовых.

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Маданжиев с браслетом WSOP

Однако, после этого боссы WSOP решили организовать еще один, на этот раз "полуживой", Main Event. Состоялось два отдельных онлайн-турнира: один для игроков из США, другой – международный. Впоследствии, оба финальных стола были сыграны вживую, а победители (аргентинец Дамиан Салас и американец Джозеф Хеберт) сошлись в хедз-апе. Выиграл Салас и ... тоже стал чемпионом WSOP Main Event 2020.



Дамиан Салас с браслетом WSOP

Стоян Маданжиев еще сразу после объявления планов провести второе Главное событие, резко раскритиковал организаторов WSOP. После же триумфа Саласа, болгарин взялся отстаивать собственное право называться чемпионом мира еще активнее. В частности, Стоян предложил сравнить два WSOP Main Event, чтобы выяснить, какой из них "настоящий":

WSOP Main Event, который выиграл Маданжиев:

5 тысяч долларов бай-ин

3,9 миллиона долларов за первое место

6 тысяч входов

Классическая структура

Равные возможности для всех

WSOP Main Event, который выиграл Салас:

10 тысяч долларов бай-ин

Объявлен в последний момент

Два финалиста не сыграли на финальных столах

Турнир завершился в 2021 году

Победитель получил 2,5 миллиона долларов

1,4 тысячи входов

2 хедз-апа

Победитель имел 20 дней на подготовку

Не сложно догадаться, что Маданжиев намекает на то, что его победа " более легитимна". Заявление болгарина вызвало горячую дискуссию. Многие покеристы поддержали его точку зрения, впрочем многие участники сообщества с этим не согласны. Среди других Стояна раскритиковал и многолетний комментатор WSOP Норман Чад:

Не спорю, ты получил впечатляющую победу в онлайн-версии Main Event WSOP. Но это не Главный Турнир Мировой серии. Ты пытаешься сравнивать яблоки с апельсинами. Хотя на самом деле это даже не яблоки, а куриный суп в банках.

Как бы там ни было, на данный момент так и не понятно кого же считать официальным чемпионом мира по покеру 2020 года. В тех же комментариях к посту Маданжиева предложили провести хедз-ап матч Стояна против Дамиана Саласа, который бы поставил точку в этой истории. Болгарин уже заявил, что готов к такой ​​дуэли даже без дополнительных призовых. Поэтому ждем продолжения эпопеи.