Чуть ли не главный покерный антигерой последних лет Майкл Постл в очередной раз попал в довольно неприятную ситуацию.

Напомним, в 2019 году американца обвинили в мошенничестве во время покерного турнира, который еще и транслировали в прямом эфире.

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Львиная часть покерного сообщества не сомневается, что Майк действительно играл нечестно. Выглядело так, будто он точно знает, какие именно карты сейчас упадут на стол. В итоге следствие обвинило Постла в сговоре с одним из работников казино.

Но доказать это они не смогли, поэтому Майк и его соучастник вышли сухими из воды, заключив мировое соглашение с истцами.

Все же обвинения в сторону американца продолжали раздаваться, потому он решил закрыть рты критикам и подал бешеный иск на общую сумму аж 330 миллионов долларов. Однако в конце 2020 года в СМИ попала информация, что адвокаты Майка отказались с ним работать.

Все потому, что Постл подал встречный иск в Калифорнии, — "Золотой штат" имеет один из наиболее проработанных и объективных законов «О защите свободы слова». Фишкой этого закона является защита права людей на свободу выражения взглядов, особенно в случаях, когда кто-то пытается запугать и заставить замолчать критиков.

Майк не только выбрал худшее место в США для своих претензий, но и фактически стал персоной нон-грата для хороших юристов. Один из его бывших адвокатов отказался от сотрудничества из-за "отсутствия связи" с Постлом. Такой формулировкой юристы в США сообщают друг другу, что клиент не был честным.

Теперь остается ждать, найдется ли смельчак, который встанет на защиту Майка.