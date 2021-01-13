Мультимиллионер Шелдон Адельсон, который на днях ушел из жизни в 87 лет, был известен не только как владелец одной из крупнейших в мире казино-империй. Адельсон активно боролся с возвращением онлайн-покера в США, поэтому реакция на его смерть среди покеристов оказалась довольно циничной.

Родина покера еще не оправилась от "Черной пятницы". После того, как ФБР запретило покер в США в сети интернет, прошло уже почти 10 лет, но только 5 штатов сумели вернуться в игру. Процесс реанимации существенно тормозил Шелдон Адельсон, лоббируя прежде всего собственные бизнес-интересы.

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Влиятельный мультимиллионер, пользуясь связями в высших эшелонах власти, набивал собственные карманы. Не имея возможности играть в интернете, американцы несли свои доллары в игорные заведения Адельсона. Империя бизнесмена разрослась настолько, что в его казино работают около 50 тысяч человек.

Смерть магната, считают игроки и покерные эксперты, ускорит возвращение онлайн-игры в легальную плоскость. Так что трагическую новость в покерной тусовке встретили далеко не со скорбью. Вот как прокомментировала смерть Шелдона Адельсона самая успешная покеристка в истории Ванесса Селбст:

Лучшее, что я могу сказать о Шелдоне Адельсоне, что он объединил два лагеря в моей жизни – прогрессивных либералов и игроков в покер (в нашей огромной ненависти к нему). Пусть его смерть станет знаком грядущих позитивных перемен для этих двух лагерей.



Ванесса Селбст. Фото: grantland.com

Не выбирал слов в адрес умершего из покерный эксперт Дэвид Леппин:

Я хотел бы сказать, как мне жаль, когда я узнал о смерти Шелдона Адельсона. Но это невозможно, потому что он был как раздутая сумка для мячей. Неходжкинская лимфома стала для него тем же, кем он был для мира покера.

Многие эксперты, впрочем, не разделяют оптимизма американских покеристов. Процесс глобальной легализации онлайн-игры в США займет еще немало времени, считают они. Мол, в каждом штате свои законы и будет крайне непросто прийти к общему знаменателю. Да и политиков и бизнесменов, которым невыгодно полностью реанимировать онлайн-покер в стране, всегда будет хватать.