Человечество надолго запомнит 2020-й год, который принес немало разочарований и боли. Покерное сообщество не стало исключением, а кому-то даже не удалось пережить тяжелые времена.

Гэри Боуман (1952-2000)

В середине ноября не стало "отца" отечественного покера Гэри Боумана. Британский меценат стоял у истоков украинской федерации покера. Приехав в Украину в 2005 году, Боуман начал организовывать первые "живые" покерные серии "Кубок Боумена" и сыграл ключевую роль в популяризации этой игры в нашей стране. Поэтому он вполне заслуженно получил звание почетного президента Международной федерации покера и Всеукраинской федерации спортивного покера. Кроме покерных дел, Гэри Боуман также активно помогал детям и молодым художникам, основав в Украине благотворительный фонд. Жизнь "отца" украинского покера оборвалась на 69-м году.

Майк Секстон (1947-2020)

Майк Секстон сделал не меньше Боумана для развития игры в США, но тяжелая болезнь не пощадила жизнь легендарного покериста и комментатора. Майк – один из тех, благодаря кому живой покер выглядит так, как мы видим его сегодня. 15 лет он работал комментатором и послом покера, а также был одним из организаторов Всемирного покерного тура (WPT). Как и Гэри Боуман, Секстон занимался благотворительностью, пожертвовав сотни тысяч долларов различным фондам. Американец не дожил всего несколько дней до своего 73-го дня рождения.

Дарвин Мун (1963-2020)

Лесоруба Дарвина Муна хорошо помнят те, кто внимательно следил за перипетиями Главного события WSOP 2009 года. Покерный любитель выиграл билет в турнир всего лишь за 130 долларов (бай-ин 10 тысяч долларов), но сумел стать одной из главных звезд того чемпионата. Дарвин Мун оставил за спиной 6500 соперников и не справился только с чемпионом Джо Кадой. Лесоруб покинул Лас-Вегас с солидным призом – 5,2 миллиона долларов, а самое главное – с уважением и симпатиями покерного сообщества. Дарвин Мун продемонстрировал всему миру, что именно скромность и уважение являются главными достоинствами настоящего покериста. Американца не стало из-за осложнений после операции незадолго до его 57-го дня рождения.

Сэм Гризли (1952-2020)

эм Гризли застал времена, когда покер был далек от статуса игры миллионов. Американец начал активную карьеру в конце восьмидесятых и дружил с такими легендами, как Дойл Брансон и Майк Матусов. А вот с когда-то самым молодым чемпионом мира Филом Хельмутом у Сэма Гризли были, мягко говоря, неприязненные отношения. Несмотря на свою скандальность и прямолинейность, покерист пользовался уважением и авторитетом в сообществе. Сэм Гризли был яркой личностью и посвятил покеру львиную долю своей жизни. Покерист не справился с инсультом и аневризмой мозга на 68 году жизни.

Роберт Грей (1964-2020)

Американский покерист специализировался прежде всего на кэш-игре. Впрочем, и в турнирном покере он достиг определенных результатов – 440 тысяч призовых за карьеру. Соперники уважали Грея за умение достойно принимать поражения и восхищались его жизнерадостностью и позитивом. Безжалостный коронавирус унес жизни Роберта Грея в 56 лет.