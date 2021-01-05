Людство надовго запам’ятає 2020-й рік, який приніс чимало розчарувань і болю. Покерна спільнота також настраждалась, а комусь навіть не вдалось пережити важкі часи.

Гері Боуман (1952-2000)

В середині листопада не стало "батька" українського покеру Гері Боумана. Британський меценат українського походження стояв біля витоків української федерації покеру. Приїхавши до України в 2005 році, Боуман почав організовувати перші «живі» покерні серії "Кубок Боумена" і зіграв ключову роль у популяризації цієї гри у нашій країні. Відтак, він цілком заслужено отримав звання почесного президента Міжнародної федерації покеру та Всеукраїнської федерації спортивного покеру. Крім покерної справи, Гері Боуман також активно допомагав дітям та молодим митцям, заснувавши в Україні благодійний фонд. Життя "батька" українського покеру обірвалось на 69-му році.

Майк Секстон (1947 - 2020)

Майк Секстон зробив не менше Боумана для розвитку гри у США. Утім, важка хвороба обірвала життя легендарного покериста і коментатора. Майк – один із тих, завдяки кому живий покер виглядає так, як ми бачимо його сьогодні. 15 років він працював коментатором і послом покеру, а також був одним із організаторів Світового покерного туру (WPT). Як і Гері Боуман, Секстон займався доброчинністю, пожертвувавши сотні тисяч доларів різним фондам. Американець не дожив лише кілька днів до свого 73-го дня народження.

Дарвін Мун (1963 - 2020)

Лісоруба Дарвіна Муна добре пам’ятають ті, хто уважно стежив за перипетіями Головної події WSOP 2009 року. Покерний аматор виграв квиток у турнір усього лише за 130 доларів (бай-ін 10 000 доларів), але зумів стати однією із головних зірок того чемпіонату. Дарвін Мун залишив за спиною 6,5 тисяч суперників і не впорався лише із чемпіоном Джо Кадою. Лісоруб покинув Лас-Вегас із солідним призом - 5,2 мільйона доларів, а найголовніше – із повагою і симпатіями покерної спільноти. Дарвін Мун продемонстрував усьому світу, що саме скромність і повага є головними чеснотами справжнього покериста. Американця не стало через ускладнення після операції незадовго до його 57-го дня народження.

Сем Грізлі (1952 - 2020)

Сем Грізлі застав часи, коли покер був далеким від статусу гри мільйонів. Американець розпочав активну кар’єру наприкінці вісімдесятих. Відтак, давно товаришував і з Дойлом Брансоном і з Майком Матусовим. А от із колись наймолодшим чемпіоном світу Філом Хельмутом у Сема Грізлі були, м’яко кажучи, неприязні стосунки. Попри свою скандальність і прямолінійність, покерист користувався повагою і авторитетом серед легенд гри. Сем Грізлі був яскравою особистістю і присвятив покеру левову частку свого життя. Покерист не впорався із інсультом та аневризмою мозку на 68 році життя.

Роберт Грей (1964 - 2020)

Американський покерист спеціалізувався, насамперед, на кеш-грі. Утім, і в турнірному покері він досяг певних результатів – 440 000 призових за кар’єру. Суперники поважали Грея за уміння гідно приймати поразки і захоплювались його життєрадісністю та позитивом. Безжальний коронавірус забрав життя Роберта Грея у 56 років.