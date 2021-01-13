Мультимільйонер Шелдон Адельсон, який днями пішов із життя у 87 років, був відомим не лише, як власник однієї із найбільших у світі казино імперій. Адельсон активно боровся із поверненням онлайн-покеру у США, тож реакція на його смерть серед покеристів виявилась доволі цинічною.

Онлайн-покер на батьківщині гри все ще не оговтався від "Чорної п’ятниці". Після того, як ФБР заборонив покер у США в мережі Інтернет, минуло уже майже 10 років, але лише 5 штатів зуміли повернутись у гру. Процес реанімації суттєво гальмував Шелдон Адельсон, лобіюючи, насамперед, власні бізнес-інтереси.

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Впливовий мультимільйонер, користуючись зв’язками у найвищих ешелонах влади, набивав власні кишені. Не маючи можливості грати в інтернеті, американці несли свої долари до гральних закладів Адельсона. Імперія бізнесмена розрослась настільки, що в його казино працюють близько 50 тисяч людей.

Смерть магната, вважають гравці та покерні експерти, пришвидшить повернення онлайн-гри у легальну площину. Відтак, трагічну новину у покерній тусовці зустріли далеко не зі скорботою. Ось як прокоментувала смерть Шелдона Адельсона найуспішніша покеристка в історії Ванесса Селбст:

Найкраще, що я можу сказати про Шелдона Адельсона, що він об’єднав два табори в моєму житті – прогресивних лібералів та гравців у покер (в нашій величезній ненависті до нього). Нехай його смерть стане знаком прийдешніх позитивних змін для цих двох таборів.



Ванесса Селбст. Фото: grantland.com

Не підбирав слів на адресу померлого із покерний експерт Девід Леппін:

Я хотів би сказати, як мені шкода, що я дізнався про смерть Шелдона Адельсона. Але це неможливо, бо він був як роздута сумка для м’ячів. Негоджкінська лімфома стала для нього тим самим, ким він був для світу покеру.

Багато експертів, утім, не розділяють оптимізм американських покеристів. Процес глобальної легалізації онлайн-гри у США займе ще чимало часу, вважають вони. Мовляв у кожному штаті свої закони і буде вкрай непросто прийти до спільного знаменника. Та й політиків і бізнесменів, яким невигідно повністю реанімувати онлайн-покер в країні, ніколи не бракуватиме.