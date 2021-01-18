Чи не головний покерний антигерой останніх років Майкл Постл вкотре потрапив у доволі неприємну ситуацію.

Нагадаємо, у 2019 році американця звинуватили у шахрайстві під час покерного турніру, який ще й транслювали у прямому ефірі.

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Левова частина покерної спільноти не має сумнівів, що Майк справді грав не чесно. Виглядало, що він точно знає, які саме карти зараз впадуть на стіл. Врешті слідство звинуватило Постла у змові з одним із працівників казино.

Але довести це правоохоронці не змогли, тож Майк та його співучасник вийшли сухими з води, уклавши мирову угоду з позивачами.

Все ж звинувачення у бік американця продовжували лунати, тому він вирішив закрити роти критикам і подав шалений позов на загальну суму аж 330 мільйонів доларів компенсації. Проте наприкінці 2020 року на ЗМІ потрапила інформація, що адвокати Майка відмовилися з ним працювати.

Все тому, що Постл подав зустрічний позов в Каліфорнії — "Золотий штат" має один з найбільш опрацьованих і об'єктивних законів про захист свободи слова. Фішкою цього закону є захист права людей на свободу вираження поглядів, особливо у випадках, коли хтось намагається залякати і змусити замовкнути критиків.

Майк не тільки вибрав найгірше місце в США для своїх претензій, але і фактично став персоною нон-грата для хороших юристів. Один з його колишніх адвокатів відмовився від співпраці через "відсутність зв'язку" з Постлом. Таким формулюванням юристи в США повідомляють одне одному, що клієнт не був чесним.

Тепер залишається чекати чи знайдеться сміливець, який встане на захист Майка.