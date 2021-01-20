23-річна Інді Меллнік із Нідерландів виявила нотки сексизму у колоді покерних карт. Мовляв, чому король тут отримав старший ранг за даму. Дівчина, відтак, створила власну гендерно-нейтральну колоду.

Меллнік пропонує замінити короля, даму і валета на благородні метали – золото, срібло і бронзу. Ліберальні західні ЗМІ, очікувано, сприйняли таку ініціативу з позитивом. Щоправда, знайшлось і чимало критиків, які ідею студентки вважають абсурдною. Серед противників – зіркова представниця жіночого покеру Лів Борі.

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З точки зору жінки, яка зіграла близько мільйона покерних рук, запевняю вас, що "гендерні" ранги карт у колоді є цілком нормальними у тому вигляді, в якому вони є зараз.

Не обійшлось і без думки "експертів", які цю новину сприйняли із гумором. Дехто пропонує перетворити туза в колоді на трансгендера. А найбільші радикальні гумористи радять Інді Меллнік позбавити усі карти малюнків, чисел і кольорів. Така колода задовольнить прихильників усіх таборів.