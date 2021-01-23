385 тисяч "баксів" за вечір: в битву покерних мільйонерів повертається інтрига
Даніель Негреану оформив наразі найбільший виграш за весь хедз-ап поєдинок проти Дага Полка.
Особливо дивно, що це сталося відразу після того, як Полк буквально розтрощив свого опонента, відірвавшись від нього аж на мільйон доларів.
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Але 31 сесія матчу відбувалася за геть непрогнозованим сценарієм: Даг не лише відмовився грати спокійно, захищаючи власний гандикап; навпаки, американця ніби муха вкусила: він кидався у безвідповідальні блефи, діяв агресивно.
Канадець холоднокровно ловив суперника на таких трюках. Тож за тисячу роздач відіграв аж 8,5 бай-інів!
+385 тисяч доларів неабияк покращили настрій фанів Негреану. Хоча в увесь голос про ймовірний камбек говорити зарано: Даніель відстає на 617 тисяч "зелених".
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