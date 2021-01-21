Тридцята сесія хедз-ап протистояння Дага Полка і Даніеля Негреану стала, мабуть, найяскравішою за увесь матч, що триває уже кілька місяців.

За чотири з половиною години і 700 зіграних рук Полк зумів виграти рекордні для поєдинку 298 тисяч доларів, а його загальна перевага вперше сягнула 1 мільйона доларів!

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Такий відрив вражає ще більше, зважаючи на той факт, що саме Негреану у цій сесії виграв найбільший банк усього матчу – 187 тисяч доларів. Даг відважився на блефовий ол-ін на рівері, коли Даніель тримав у руці натсовий стріт. Цей успіх утім не надто допоміг канадцеві, адже інші великі роздачі складалися не на його користь. На дві пари Негреану у Полка виявилися старші дві пари, на стріт – старший стріт, і навіть коли Даніель зібрав фул хаус із Q-10, Даг показав Q-Q.

Даніель уже не раз впродовж кількох місяців, що триває цей матч пояснював своє відставання відвертим невезінням. Проте Даг Полк після останньої сесії справедливо зауважив, що він виграє набагато більше грошей під час своїх апстріків, ніж це робить Негреану в ідентичній ситуації. На думку Полка, річ у тому, що він набагато частіше блефує на рівері. Відповідно, канадцю доводиться частіше зрівнювати ставку, що й приводить до колосальних програшів в моменти, коли Даг ловить апстрік.

Як би там не було, суперникам залишилося зіграти ще приблизно 7 тисяч рук і, схоже, питання переможця дуелі уже серйозно не стоїть. Залишилося лише з’ясувати якою буде перевага Полка на фініші.