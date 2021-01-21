Тридцатая сессия хедз-ап противостояния Дага Полка и Даниэля Негреану стала, пожалуй, самой яркой за весь матч, который длится уже несколько месяцев.

За четыре с половиной часа и 700 сыгранных рук Полк сумел выиграть рекордные для поединка 298 тысяч долларов, а его общее преимущество впервые достигло 1 миллиона долларов!

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Такой отрыв впечатляет еще больше, учитывая тот факт, что именно Негреану в этой сессии выиграл крупнейший банк– 187 тысяч долларов. Даг отважился на блефовый олл-ин на ривере, когда Даниэль держал в руке натсовый стрит. Этот успех, впрочем, не слишком помог канадцу, ведь другие крупные раздачи складывались не в его пользу. На две пары Негреану у Полка оказались старшие две пары, на стрит – старший стрит, и даже когда Даниэль собрал фулл хаус с Q-10, Даг показал Q-Q.

Даниэль уже не раз объяснял свое отставание откровенным невезением. Однако Даг Полк после последней сессии справедливо заметил, что он выигрывает гораздо больше денег во время своих апстриков, чем это делает Негреану в идентичной ситуации. По мнению Полка, дело в том, что он гораздо чаще блефует на ривере. Соответственно, канадцу приходится чаще уравнивать ставку, что и приводит к колоссальным проигрышам в моменты, когда Дагу заходит карта.

Как бы то ни было, соперникам осталось сыграть еще примерно 7 тысяч рук и, похоже, вопрос о победителе дуэли уже не стоит. Осталось лишь выяснить, каким будет преимущество Полка на финише.