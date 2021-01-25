Во второй день самого дорогого турнира недели WPT-online пробилось одиннадцать игроков.

Бай-ин в соревнование хайроллеров стоил аж 25,5 тысяч долларов. 60 входов гарантировали солидный призовой фонд — 1,5 миллиона "баксов".

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Стартовый день битвы "пережили" 11 участников. Среди них немало звездных покеристов. Сейчас со вторым стеком идет Джастин Бономо, ему на пятки наступают Джонатан Ван Флит, Майкл Аддамо, Никита Бодяковский и Матиас Эйбингер.

Лидером турнира является австриец Бенджамин Ролле. Но статус главного счастливчика можно смело отдать Арно Енсельму. Британец пробился в ивент благодаря сателлиту за 765 долларов. Он уже гарантировал себе выигрыш как минимум 51 тысячи "зеленых".

Список претендентов на чемпионство дополняют середняк Жорди Урлингс и трио аутсайдеров Парссинен, Ферейра и Гостиса.

Решающий этап соревнования стартует уже вечером. Чемпион получит 450 тысяч долларов!