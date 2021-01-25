До другого дня найдорожчого турніру тижня WPT-online пробилося одинадцятеро гравців.

Бай-ін у змагання хайролерів коштував аж 25,5 тисяч доларів. 60 входів гарантували солідний призовий фонд — 1,5 мільйона "баксів".

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Стартовий день битви "пережили" 11 учасників. Серед них чимало зіркових покеристів. Наразі з другим стеком йде Джастін Бономо, йому на п’яти наступають Джонатан Ван Фліт, Майкл Аддамо, Микита Бодяковський і Матіас Ейбінгер.

Лідером турніру наразі є австрієць Бенджамін Ролле. Але статус головного щасливчика можна сміливо віддати Арно Енсельму. Британець пробився на турнір завдяки сателіту за 765 доларів. Він уже гарантував собі виграш як мінімум 51 тисячі "зелених".

Список претендентів на чемпіонство доповнюють середняк Жорді Урлінгс та тріо аутсайдерів Парссінен, Ферейра і Гостіса.

Вирішальний етап змагання стартує уже ввечері. Чемпіон отримає 450 тисяч доларів!