Влада штату Каліфорнія дала зелене світло покерним майданчикам відкрити свої двері для майстрів гри уперше із листопада минулого року.

Лос-Анджелес та його околиці були одним із найпроблемніших міст США за поширенням пандемії COVID-19 (понад 1 мільйон захворювань). Тож обмеження на діяльність розважальних закладів тут були дуже суворими. Та, схоже, після початку вакцинації ситуація почала виправлятися.

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У Лос-Анджелесі розташовані одні із найбільших покер-румів у світі, зокрема, Commerce Casino на 200 столів, Gardens Casino і Bicycle Casino на понад 180 столів кожне. Щоправда, поки запрацювати на повну потужність жоден із цих закладів не зможе. Попри дозвіл нарешті відкритися, руми все ж працюватимуть із чималими обмеженнями. З-поміж іншого, вони зможуть приймати не більше 50% гравців від власного максимуму.

Та навіть з такими обмеженнями, відкриття румів – безумовно, позитивний сигнал для усієї індустрії. Покерна спільнота відверто скучила за дійсно масштабними живими подіями і, нарешті, можна сподіватися на щось подібне у місті ангелів вже найближчого часу.