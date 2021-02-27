Зірковий канадський покерист Даніель Негреану знову ризикне своїми грошима.

Нагадаємо, нещодавно Даніель зазнав болючої поразки у тет-а-тет поєдинку з Дагом Полком.

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Канадець програв 1,2 мільйони доларів! Окрім цього, він зазнав репутаційних втрат: чимало фанів та експертів розкритикували Негреану за слабку гру.

Серед них був і Філ Хельмут, який поставив власні гроші на перемогу канадця. Власне, саме жорстка критика американця і спонукала Даніеля викликати Філа на дуель.

Покерна спільнота сумнівалася, що Негреану й справді ризикне знову зіграти проти титана гри, але, схоже, канадець цілком впевнений у собі.

Грандіозний матч, ймовірно, стартує вже в березні. Суперники планують грати наживо. А от про ліміти та дистанцію матчу наразі не повідомляють.

Відзначимо, що і Хельмут, і Негреану є одними з найпопулярніших покеристів сучасності, тому цю дуель цілком можна охрестити чи не найочікуванішою в історії гри.