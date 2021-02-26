Американский рэпер Young Thug не слишком успешно сходил в одно из казино Лас-Вегаса.

Он признался, что за один вечер проиграл аж 800 тысяч баксов!

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Для поклонников творчества Джефри Уильямса (это настоящее имя рэпера) далеко не секрет, что музыкант является заядлым гемблером. Он любит игорные заведения, но 800 тысяч долларов за ночь – безумие даже для него.

Young Thug – колоритная звезда американского рэпа. Он известен тем, что очень мало ест (его даже регулярно посещает врач, чтобы дать витамины) и спит.

Джефри стал известным благодаря эксцентричному стилю исполнения песен. Похоже, в жизни Уильямс также удивительно эмоциональный и безумный.

Young Thug стал известен в 2013 году. У парня неоднократно возникали проблемы с законом, что не мешало ему вести активную личную жизнь: у Джефри шестеро детей от четырех разных женщин.