Крупнейший украинский рум PokerMatch продолжает активно популяризировать спортивный покер и привлекать к игре представителей других видов спорта.

Не так давно на PokerMatch состоялся первый в истории Украины шахматно-покерный турнир "Игра королей", в котором приняли участие многие профессионалы по обеим дисциплинам, а победителем стал гроссмейстер Александр Шиманов.

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Теперь настала очередь сесть за виртуальные покерные столы мастеров киберспорта. 28 февраля в 20:00 на PokerMatch состоится специальный турнир по Безлимитному Холдему "Битва стримеров" с призовым фондом 250 тысяч гривен!

В нем примут участие популярные стримеры-киберспортсмены. Их эфиры смотрят сотни тысяч зрителей, поэтому и покерная битва вызовет большой ажиотаж.

Все участники ивента будут стримить турнир на собственных каналах и зрители смогут поддерживать своих фаворитов. Детали соревнований и список киберспортсменов, которые будут соревноваться за солидный призовой фонд ищите на официальном сайте PokerMatch.