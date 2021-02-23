Найбільший український рум PokerMatch продовжує активно популяризувати спортивний покер та залучати до гри представників інших видів спорту.

Не так давно на PokerMatch відбувся перший в історії України шахово-покерний турнір "Гра королів", у якому взяли участь чимало професіоналів з обох дисциплін, а переможцем став гросмейстер Олександр Шиманов.

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Тепер настала черга сісти за віртуальні покерні столи майстрів кіберспорту. 28 лютого о 20:00 на PokerMatch відбудеться спеціальний турнір із Безлімітного Холдему "Битва стрімерів" із призовим фондом 250 000 гривень!

У ньому візьмуть участь популярні стрімери-кіберспортсмени. Їхні ефіри дивляться сотні тисяч глядачів, тож і покерна битва викличе чималий ажіотаж.

Всі учасники турніру стрімитимуть турнір на власних каналах і будь-хто зможе підтримувати своїх фаворитів. Деталі змагань і список кіберспортсменів, що змагатимуться за солідний призовий фонд шукайте на офіційному сайті PokerMatch.