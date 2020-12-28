Аж 847 спортсменів взяло участь в унікальному турнірі, де довелося демонструвати свою майстерність в одразу двох інтелектуальних іграх: шахах та покері.

Турнір з промовистою назвою "Гра Королів" організували PokerMatch Ukraine і Team Ukraine. За два дні учасники розіграли тисячі шахових партій та покерних роздач, а інтрига стосовно переможця турніру трималася, буквально, до останнього.

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В підсумку перше місце дісталося гросмейстеру Олександру Шиманову. Він блискуче впорався зі своєю профільною дисципліною, вигравши шаховий етап змагань та, отримавши там 100 очок. У покері Шиманову було складніше, та зароблених там 5 балів вистачило для загального тріумфу. Перше місце принесло Олександру не лише історичний трофей "Гри королів", але й 70 000 гривень призових.



Олександр Шиманов

Друге і третє місце розділили переможець покерного етапу Валентин Дейнека та майстер шахів Валерій Свірідов, кожен набравши в сумі по 100 очок. Вони заробили по 42 500 гривень.

Повертаючись до переможця турніру — Олександр Шиманов — молодий і талановитий гросмейстер. У складі збірної університету вигравав командний чемпіонат США. З покером Олександр теж добре знайомий — він любить грати в Омаху та Китайський покер. Тепер у його колекції нагород буде ще й трофей історичного шахово-покерного турніру.

Також відзначимо в топ-11 члена збірної України з шахів, гросмейстера Володимира Онищука, гросмейстера Георгія Арзуманяна й досвідчених майстрів Олексія Малого та Дмитра Горєлова. Найбільш титулованим із покеристів у списку призерів став Андрій Рожко, який вигравав трофеї на великих онлайн-серіях PokerMatch.

Я рада, що тепер шахісти ще більше будуть грати в покер, — каже амбасадор турніру, гросмейстер і титулована українська шахістка Наталія Жукова. — Можу сказати, що я зараз багато граю на PokerMatch, мені подобається ця платформа і вибір ігор, які там є. Та й покеристи тепер, упевнена, частіше гратимуть у шахи.

На думку Наталії, турнір точно підійняв інтерес до обох інтелектуальних видів спорту і такі спільні івенти мають стати доброю традицією.

Ми обов'язково врахуємо всі моменти, проаналізуємо підсумки та зробимо наступний турнір ще кращим. Дружба шахів і покеру повинна продовжуватися.

Директор з маркетингу компанії PokerMatch Ігор Теребінов вважає, що ажіотаж навколо турніру показав, наскільки затребуваними є інтелектуальні ігри в Україні та за її межами.

Для багатьох це не просто розвага. Це велика частина життя, що дає можливість зануритися в атмосферу спортивного змагання, наш слоган у PokerMatch: "Покер — це твій спорт", і ми раді розвивати інтелектуальний спорт у країні в таких спільних проектах.