847 спортсменов приняли участие в уникальном турнире, где пришлось демонстрировать мастерство сразу в двух интеллектуальных дисциплинах: шахматах и покере.

Турнир с выразительным названием "Игра Королей" был организован PokerMatch Ukraine и Team Ukraine. За два дня его участники разыграли тысячи шахматных партий и покерных раздач, а интрига в отношении победителя турнира держалась буквально до последней секунды.

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В итоге первое место досталось гроссмейстеру Александру Шиманову. Он блестяще справился со своей профильной дисциплиной, выиграв шахматный этап соревнований и получив 100 очков. В покере Шиманову было сложнее, но заработанных там 5 баллов все же хватило для общего триумфа. Первое место принесло Александру не только исторический трофей "Игры королей", но и 70 000 гривен призовых.



Александр Шиманов

Второе и третье место разделили победитель покерного этапа Валентин Дейнека и мастер шахмат Валерий Свиридов. Игроки набрали по 100 очков и заработали по 42 500 гривен.

Возвращаясь к победителю турнира — Александр Шиманов — молодой и талантливый гроссмейстер. В составе сборной университета выигрывал командный чемпионат США. С покером Александр тоже хорошо знаком — он любит играть в Омаху и Китайский покер. Теперь в его коллекции наград будет еще и трофей исторического шахматно-покерного турнира.

В топ-11 также попали и члены сборной Украины по шахматам, гроссмейстер Владимир Онищук, гроссмейстер Георгий Арзуманян и опытные мастера Алексей Малой и Дмитрий Горелов. Наиболее титулованным из покеристов в списке призеров стал Андрей Рожко, который выигрывал трофеи на крупных онлайн-сериях PokerMatch.

Я рада, что теперь шахматисты еще больше будут играть в покер, — говорит посол турнира, гроссмейстер и титулованная украинская шахматистка Наталья Жукова. — Могу сказать, что я сейчас много играю на PokerMatch, мне нравится эта платформа и выбор игр, которые там есть. Да и покеристы теперь, уверена, чаще будут играть в шахматы.

По мнению Натальи, турнир точно поднял интерес к обоим интеллектуальным видам спорта и такие совместные ивенты должны стать доброй традицией.

Мы обязательно учтем все моменты, проанализируем итоги и сделаем следующий турнир еще лучше. Дружба шахмат и покера должна продолжаться.

Директор по маркетингу компании PokerMatch Игорь Теребинов считает, что ажиотаж вокруг турнира показал, насколько востребованными являются интеллектуальные игры в Украине и за ее пределами.

Для многих это не просто развлечение. Это большая часть жизни, что дает возможность окунуться в атмосферу спортивного соревнования, наш слоган в PokerMatch: "Покер — это твой спорт", и мы рады развивать интеллектуальный спорт в стране в таких совместных проектах.