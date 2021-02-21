В самом мощном онлайн-турнире в истории страны раздали более 10 миллионов гривен!

В воскресенье рано утром завершился самый крупный турнир в истории PokerMatch и всей Украины – "Mega KO с боссом казино"! Участники разделили между собой призовые и подарки на общую сумму более 10 миллионов гривен.

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Каждый из почти полутора тысяч участников этого исторического события получил свой кусочек от призового пирога.

Призовой фонд турнира перебил гарантию и в итоге составил 6,732,000 гривен, а еще более чем 4 миллиона гривен было роздано в виде фриспинов, турнирных билетов и других сладких "плюшек". Невероятно!

Борьба в турнире длилась более 10 часов, в призовую зону попали 200 спортсменов, а лучшим стал покерист с символическим ником 1st, играющий на PokerMatch чуть больше года. Он заработал 598,400 гривен призовых и сделал 20 нокаутов на общую сумму 50,000 гривен.

Кстати, не забыли организаторы и про баббл-боя. Игрок vlad17, который финишировал на оскорбительном 201-м месте, получил в качестве компенсации 25,000 гривен!

Все подарочные фриспины за участие в турнире уже присланы игрокам. Напоминаем, что активировать их можно в личном кабинете на сайте PokerMatch Casino.

Уже 6 марта вас ожидает вторая серия "Mega KO с боссом казино", новые рекорды, подарки и самые яркие эмоции! Регистрация на турнир уже открыта. Возможно, следующим чемпионом станете именно вы.