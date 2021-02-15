Чемпион мира по матч-покеру в составе сборной Украины Ренат Богданов стал победителем Главного События серии RPT, очередной этап которой финишировал в Минске.

Бай-ин на Main Event стоил 720 долларов и турнир собрал более полутора сотен участников. Через несколько дней напряженной борьбы среди них определились девять финалистов, которые и разыграли трофей.

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Состав финалки, к слову, вышел интернациональным: украинец, двое россиян, турок, француз, и четверо белорусов. Чип-лидером же в этой компании стал украинский профессионал Ренат Богданов и он опережал ближайшего преследователя почти вдвое. Этот статус позволил представителю Украины уверенно контролировать ход событий и наращивать стек.

Неожиданные проблемы начались только в хедз-апе. Француз Жюльен Азнар, смог не только сравниться по размеру стека с Ренатом, но и существенно вырвался вперед. Соперники боролись один на один почти 2 часа и Богданову удалось сломить сопротивление Азнара. В решающей раздаче А-9 украинца выстояли против А-6 француза. Триумф принес чемпиону 20 200 долларов призовых, Жюльену досталось 13 370 долларов.

Несмотря на то, что Ренату Богданову всего 23 года, он уже не впервые громко заявляет о себе на международной покерной арене. В 2019 году он также выиграл браслет WSOP Europe в чешском Розвадове.