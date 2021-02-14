Опорный полузащитник сборной Дании и мадридского "Реала" Гравесен нашел себя в другом виде спорта — покере.

Брутальный хавбек запомнился футбольным болельщикам жесткой и бескомпромиссной игрой. Такая манера "приклеила" к игроку прозвище "псих".

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Пиком карьеры Гравесена стал сезон 2005/2006, тогда он был основным опорником мадридского "Реала" и одним из лидеров сборной Дании.

Томас повесил бутсы на гвоздь в 2008 году и с тех пор практически не напоминал о себе. Но надоедливая британская пресса все же выведала чем занимается "псих" на "пенсии".

Оказывается, Гравесен живет в Лос-Анджелесе со своей второй половинкой, чешской моделью Камиллой Перси. Одним из любимых хобби датчанина является покер. Собственно, это уже стало профессией Томаса.

Он активно "катает" кэш-игры, якобы как-то за один вечер проиграл 54 миллиона долларов! Правда, неудачником назвать Томаса язык не повернется, ведь даже несмотря на то фиаско, в общем Гравесен заработал покером уже более ста миллионов долларов!