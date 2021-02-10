Споры относительно того, кто является лучшим покеристом в истории не утихают годами. Имена звездных американцев Фила Хельмута и его тезки Айви постоянно фигурируют в своеобразном противостоянии. Очередную волну дебатов, как бы странно это ни звучало, вызвало главное событие в мире американского футбола – Супербоул.

В социальных сетях поклонники покера устроили перепалку, сравнив своих кумиров с легендарным футболистом Томом Брэди. На днях американец выиграл рекордный 7-й титул в сильнейшей лиге американского футбола NFL. Столько трофеев нет в активе ни одного клуба за более чем 50-летнюю историю соревнований. Хватает 43-летнему Брэди и других рекордов, поэтому квотербека справедливо называют одним из величайших футболистов в истории.

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Многие считают, что именно Фил Хельмут является своеобразным Томом Брэди в мире покера, ведь он также обладает огромным количеством регалий и уже более 30 лет находится на ведущих ролях в интеллектуальной игре. Чего только стоят заслуги Хельмута за столами Мировой серии покера. Это и рекордные 15 браслетов, и 57 финальных столов, и 143 попадания в призовую зону. "Poker Brat", который никогда не отличался чрезмерной скромностью, такое признание принял как положено. "Спасибо за это, я чувствую, что таки достиг чего-то на своем пути", – написал покерист в своем твиттере.

Thanks for this @ThePokerNinjas, makes me feel like I have accomplished a few things along the way #PHNiceLife #POSITIVITY pic.twitter.com/Ln6hMwtY1u — phil_hellmuth (@phil_hellmuth) February 8, 2021

Представители другого лагеря, те, кто болеет за Фила Айви, с таким утверждением категорически не согласны. Их кумир объективно является значительно более универсальным игроком, чем Фил Хельмут. Кроме 10 браслетов WSOP, Айви стабильно выстреливает на турнирах Мирового покерного тура, кроме того не пасет задних в соревнованиях хайроллеров и дорогих кэш-играх. Поэтому по мнению многих экспертов, именно Фил Айви как никто близок к отождествлению с Томом Брэди.

Как бы то ни было, стоит считаться с аргументами фанатов обоих покеристов. Да и какая разница, кто круче – Хельмут, или Айви. Ведь оба внесли огромный вклад в развитие и популяризацию интеллектуальной игры и покер только выиграет от их дальнейшего противостояния.