В конце 1990-х комедия "Американский пирог" стала одной из самых успешных лент своего времени. При скромном бюджете в 11 млн долларов, фильм собрал в прокате 235 миллионов!

До этого не слишком популярные актеры, внезапно стали известными. Среди них и Элизабет Шеннон. Вскоре она снялась в еще нескольких успешных комедиях, в частности, "Очень страшное кино" и "Американский пирог 2" и одержала поистине звездный статус.

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При этом Элизабет не могла полностью отдаться кинематографу, из-за другого увлечения – покера. Шеннон не раз признавалась, что интеллектуальная игра для нее – практически вторая профессия. Актриса никогда не жалела времени для того, чтобы улучшить свои покерные навыки. В 2005 году она даже брала уроки у Даниэля Негреану.

Обучение, очевидно, дало результаты, ведь после этого Элизабет 5 раз попадала в призовую зону турниров Мировой серии покера. Кроме того ей удалось победить на соревнованиях посвященных открытию нового покер-рума в знаменитом казино Caesars Palace. При этом большинство участников того турнира были профессиональными игроками. Элизабет Шеннон часто называют одной из лучших покеристов среди знаменитостей.

Шеннон Элизабет с Филом Айви во время WSOP

Сейчас актриса, хоть и не забывает о любимом хобби, но все же тратит на него значительно меньше времени. Дело в том, что сейчас Элизабет очень активно занимается благотворительностью и волонтерством, в частности, борясь за сохранение редких видов животных.