20 февраля украинские покеристы будут иметь возможность существенно увеличить собственные банкроллы. В ведущем покер-руме Украины PokerMatch пройдет грандиозный турнир, где помимо 5 миллионов гривен, разыграют немало крутых подарков.

Источник: PokerMatch

Кроме прямого бай-ина, а это либо 5 000 турнирных гривен, либо эквивалент в VIP-баллах, отобраться в турнир "Mega KO" можно с помощью многочисленных сателлитов. Стартовать в отборочных соревнованиях можно с 1 гривны. Для тех, кто хочет зарегистрироваться на ивент напрямую, используя классический бай-ин, существует специальный сателлит. Участники хедз-апа, которые внесут по 5 000 гривен, автоматически получают билет в "Mega KO" даже без игры.

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Как не сложно догадаться, турнир будет проходить в формате прогрессивного нокаута – вознаграждение за каждого выбитого игрока составляет 2 500 гривен. Еще один приятный бонус – дополнительные призы для участников "Mega KO". На протяжении турнира PokerMatch рандомно разыграет призы на сумму 2 000 000 гривен. Более подробная информация о турнире доступна на официальном сайте украинского покер-рума.