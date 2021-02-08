20 лютого українські покеристи матимуть нагоду суттєво збільшити власні банкроли. У провідному покер-румі України PokerMatch відбудеться грандіозний турнір, де окрім 5 мільйонів гривень, розіграють чимало крутих подарунків.

Джерело: PokerMatch

Крім прямого бай-іну, а це або 5 000 турнірних гривень, чи еквівалент у VIP-балах, відібратись у турнір "Mega KO" можна через численні сателіти. Стартувати у відбіркових змаганнях можна із 1 гривні. Для тих, хто хоче напряму зареєструватись у івент, використовуючи класичний бай-ін, існує спеціальний сателіт. Учасники хедз-апу, які внесуть по 5 000 гривень, автоматично отримують квиток у "Mega KO" навіть без гри.

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Як не складно здогадатись, турнір відбуватиметься у форматі нокауту – винагорода за кожного вибитого гравця становить 2 500 тисячі гривень. Ще один приємний бонус – додаткові призи для учасників "Mega KO". Впродовж турніру PokerMatch рандомно розіграє призи на суму 2 000 000 гривень. Більш детальна інформація про турнір доступна на офіційному сайті українського покер-руму.