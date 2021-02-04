Кожен покерист зможе отримати круті подарунки, просто граючи в улюблену дисципліну.

Джерело: PokerMatch

Любите отримувати подарунки від Директора покеру. Ловіть іще один!

Читайте також: Українець потрапив за фінальний стіл одного з головних покерних турнірів тижня

З 5 по 14 лютого найбільший український рум PokerMatch проведе акцію з призовим фондом 1,000,000 гривень, в якій кожен з вас зможе випробувати удачу і отримати 10,000 гривень на рахунок! Круто? Ще й як!

Для участі в грандіозному промо потрібно просто грати в улюблену дисципліну і зробити лише 15 гривень рейку.

Всі гравці, що впораються з цим завданням, будуть зареєстровані в одному з чотирьох щоденних шутаут-турнірів "Суперпромо Директора покеру" і почнуть штурм фінального столу, де й будуть розіграні найласіші шматки пирога! За участь у кожному раунді турніру гравці отримають «Козирну карту», в якій заховані круті подарунки – до 10,000 турнірних гривень на рахунок.

Усі деталі акції можна дізнатися на офіційній сторінці покер-руму.

Заінтриговані? Тоді реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і беріть участь у найкрутіших акціях разом із "Директором покеру"!

Завантажуйте зручний додаток PokerMatch в App Store просто зараз та перемагайте, граючи в покер!