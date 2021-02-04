Каждый покерист сможет получить крутые подарки, просто играя в любимую дисциплину.

Источник: PokerMatch

Любите получать подарки от Директора покера? Ловите еще один!

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С 5 по 14 февраля крупнейший украинский рум PokerMatch проведет акцию с призовым фондом 1,000,000 гривен, в которой каждый из вас сможет испытать удачу и получить 10,000 гривен на счет! Круто? Еще как!

Для участия в грандиозном промо нужно просто играть в любимую дисциплину и сделать всего 15 гривен рейка.

Все игроки, которые справятся с этим заданием, будут зарегистрированы в одном из четырех ежедневных шутаут-турниров "Суперпромо Директора покера" и начнут штурм финального стола, где и будут разыграны самые лакомые куски пирога! За участие в каждом раунде турнира игроки получат "Козырную карту", в которой спрятаны крутые подарки – до 10,000 турнирных гривен на счет.

Все детали акции можно узнать на официальной странице покер-рума.

Заинтригованы? Тогда регистрируйтесь на PokerMatch, получайте до 2 500 гривен на счет и участвуйте в самых крутых акциях вместе с "Директором покера"!

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