Наприкінці 1990-х комедія "Американський пиріг" стала однією з найуспішніших стрічок свого часу. При скромному бюджеті в 11 млн доларів, фільм зібрав у прокаті 235 мільйонів!

До того не надто популярні актори, раптово стали відомими. Серед них і Елізабет Шеннон. Незабаром вона знялася у ще кількох успішних комедіях, зокрема, "Дуже страшне кіно" і "Американський пиріг 2" та здобула справді зірковий статус.

Читайте також: Український покер-рум розіграє 5 мільйонів гривень в одному турнірі

При цьому Елізабет не могла повністю віддатися кінематографу, через інше захоплення – покер. Шеннон не раз зізнавалася, що інтелектуальна гра для неї – практично друга професія. Акторка ніколи не шкодувала часу для того, щоб покращити власні покерні навички. У 2005 році вона навіть брала уроки гри в Даніеля Негреану.

Навчання, вочевидь, дало результати, адже після того Елізабет 5 разів потрапляла до призової зони турнірів Світової серії покеру. Крім того їй вдалося перемогти на змаганнях присвячених відкриттю нового покер-руму у знаменитому казино Caesars Palace. При цьому більшість учасників того турніру були професійними гравцями. Елізабет Шеннон часто називають однією з найкращих покеристів серед знаменитостей.



Шеннон Елізабет із Філом Айві під час WSOP

Нині акторка, хоч і не забуває про улюблене хобі, та все ж витрачає на нього значну менше часу. Річ у тому, що зараз Елізабет дуже активно займається благодійністю та волонтерством, зокрема, борючись за збереження рідкісних видів тварин.