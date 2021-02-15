Чемпіон світу із матч-покеру у складі збірної України Ренат Богданов став переможцем Головної Події серії RPT, черговий етап якої фінішував у Мінську.

Бай-ін на Main Event коштував 720 доларів і турнір зібрав понад півтори сотні учасників. Через кілька днів напруженої боротьби серед них визначилися дев’ять фіналістів, які і розіграли трофей.

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Склад фіналки, до слова, вийшов інтернаціональним: українець, двоє росіян, турок, француз, і четверо білорусів. Чіп-лідером же у цій компанії за фінальний стіл сідав український професіонал Ренат Богданов. Найближчого переслідувача він випереджав майже удвічі. Цей статус дозволив представнику України впевнено контролювати хід подій і лише нарощувати стек.

Несподівані проблеми почалися аж у хедз-апі. Француз Жульєн Азнар, зміг не лише зрівнятися за розміром стеку із Ренатом, але й суттєво вирвався вперед. Суперники боролися один на один майже дві години і Богданову таки вдалося зламати опір Азнара. У вирішальній роздачі А-9 українця вистояли проти А-6 француза. Тріумф приніс чемпіону 20 200 доларів призових, Жульєну дісталося 13 370 доларів.

Попри те, що Ренату Богданову лише 23 роки, він уже не вперше гучно заявляє про себе на міжнародній покерній арені. У 2019 році він, зокрема, виграв браслет WSOP Europe у чеському Розвадові.