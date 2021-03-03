Самые богатые покерные регуляры разыграли в онлайне очередной титул в турнире хайроллеров. В течение двух игровых дней за виртуальными столами шла борьба за призовой фонд 2 850 000 долларов.

Солидный бай-ин – 25 500 долларов, оказался по карману лишь около сотни игроков, а кому-то понадобилось несколько "патронов". В конце концов, из 114 входов только 15 лучших завершили выступление в турнире не с пустыми руками. До финального стола в численном большинстве подошли американцы, впрочем, лишь одному из трех представителей США удалось до последнего всерьез претендовать на титул.

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Сет Дэвис, проведя на отдых соотечественников Дэвида Колмена и Джейсона Куна, добрался к хедз-апу. В решающей дуэли в соперники американцу достался агрессивный представитель финалки Арсений Малинов. На пути к хедз-апу россиянин укротил трех участников топ-9, справился и с Сетом Дэвисом. В решающей раздаче оппоненты выставились до флопа – A-K Малинова избили А-9 Дэвиса. Банкролл чемпиона стал тяжелее на 661 743 доллара, американцу достались 503 914 долларов.