В одном из самых дорогих покерных онлайн-турниров в истории наступила решающая стадия.

Бай-ин в Главное событие серии Mega High Roller стоил 102 тысячи долларов! 35 входов гарантировали огромный призовой фонд — 3,5 миллионов долларов.

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Конечно, на такой куш в основном претендовали крупные акулы, которые могут себе позволить играть по таким ставкам. Финального стола не дождались такие звезды как Джастин Бономо, Тимоти Адамс, Айзек Хэкстон, Даниэль Дворес, Джейсон Кун и многие другие.

По итогам восьмичасовой борьбы был сформирован финальный стол. За него усядутся шесть покеристов. Самый низкий стек у немца Кристофа Фогельсана. Не намного больше фишек у белоруса Никиты Бодяковского и американца Джейкоба Шиндлера.

На третьем месте пока идет россиянин Артур Мартиросян, а второе занимает австралиец Майкл Адда. А вот чип-лидером турнира является австриец Флориан Лоенхарт, у которого стек втрое больше, чем у ближайшего преследователя.

Отметим, что чемпион получит 1,3 миллиона долларов, а минимальные призовые за шестое место, составят 225 700 "зеленых".