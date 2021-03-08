Битва покерных звезд Даниэля Негреану и Фила Хельмута стартует уже 16 марта. Канадец и американец, несмотря на давнюю дружбу, откровенно критикуют друг друга в интернете.

Фундамент конфликта заложил Негреану, который высмеял отношения Хельмута к его профессии. Мол, "Poker Brat" совершенно не совершенствуется и чихать хотел на новые покерные тенденции.

Он совсем не работает над своей игрой и гордится этим, как будто носит медаль. Фил считает, что ему это не нужно. Он не имеет никакого понятия о фундаментальной теории в современном покере. Ему совершенно безразлично.

Фил не собирался отсиживаться в засаде и парировал:

Ты постоянно меняешь свой стиль игры и на дистанции это тебе только навредит. Ты критикуешь меня за то, как я играю в покер? Последние 17 лет ты писал блоги, давал интервью и просто нападал на мой стиль игры. А я, между прочим, выиграл больше всех браслетов WSOP. Отстаньте уже от меня – я Фил Хельмут!



Даниэль Негреану и Фил Хельмут. Фото: pokernews

Нет сомнений, что с приближением покерного челенджа между Хельмутом и Негреану страсти будут все горячее. Американец и канадец перейдут от слов к делу 16 марта. Играть будут в Безлимитный Холдем на высоких лимитах. Для начала покеристы скинутся по 50 тысяч долларов. Неудачник первой схватки должен внести уже в два раза больший бай-ин в следующем хедз-апе. Игра продлится пока кто-то из соперников не признает поражение. К слову, фаворитом челленджа специалисты считают Даниэля Негреану.