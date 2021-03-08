Битва покерних зірок Даніеля Негреану та Філа Хельмута стартує уже 16 березня. Канадець та американець, попри давню дружбу, відверто критикують один одного в інтернеті.

Фундамент конфлікту заклав Негреану, який висміяв ставлення Хельмута до його професії. Мовляв, "Poker Brat" абсолютно не вдосконалюється і чхати хотів на нові покерні тенденції.

Він зовсім не працює над своєю грою і пишається цим, ніби носить медаль. Філ вважає, що йому це не потрібно. Він не має найменшого поняття про фундаментальну теорію в сучасному покері. Йому абсолютно байдуже.

Філ не збирався відсиджуватись у засідці і парирував:

Ти постійно змінюєш свій стиль гри і на дистанції це тобі лише зашкодить. Ти критикуєш мене за те, як я граю в покер? Останні 17 років ти писав блоги, давав інтерв’ю і просто нападав на мій стиль гри. А я, між іншим, виграв найбільше браслетів WSOP. Відчепіться уже від мене – я Філ Хельмут!



Даніель Негреану та Філ Хельмут. Фото: pokernews

Немає сумнівів, що з наближенням покерного челенджа між Хельмутом та Негреану пристрасті будуть усе гарячішими. Американець та канадець перейдуть від слів до справи 16 березня. Гратимуть в Безлімітний Холдем на високих лімітах. Для початку покеристи скинуться по 50 тисяч доларів. Невдаха першої сутички повинен внести уже удвічі більший бай-ін у наступному хедз-апі. Гра триватиме доки хтось із суперників не визнає поразку. До слова, фаворитом челенджу фахівці вважають Даніеля Негреану.