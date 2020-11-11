Двукратный чемпион мира по матч-покеру в составе сборной Украины Андрей Любовецкий стал раннер-апом турнира хайроллеров.

Украинец продолжил успешную серию выступлений. В течение карантина Андрей уже неоднократно достигал немалых успехов. Теперь вот Любовецкий стал вице-чемпионом соревнования серии High Rollers Week.

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Бай-ин в турнир стоил 10,3 тысяч долларов. 124 входа раздули призовой фонд вплоть до 1 миллиона 240 тысяч "баксов". Не удивительно, что среди участников было много известных покеристов: Адам Хендрик, Фернандо Хабагер, Леонид Яновский и другие. В частности, выделим Айзека Хекстона. Американец занял третье место и заработал 157 тысяч "зеленых".

В решающем хедз-апе Любовецкому противостоял финн Аку Йонтауста. Именно ему в итоге улыбнулась фортуна. Аку стал чемпионом и заработал почти 272 тысячи долларов. Любовецкий получил 207 тысяч долларов.

Напомним, Андрей Любовецкий дважды помог сборной Украины по матч-покеру стать чемпионом мира!