Дворазовий чемпіон світу з матч-покеру у складі збірної України Андрій Любовецький став раннер-апом турніру хайролерів.

Українець продовжив успішну серію виступів. Упродовж карантину Андрій уже неодноразово здобував чималі успіхи. Тепер от Любовецький став віце-чемпіоном змагання серії High Rollers Week.

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Бай-ін у турнір коштував 10,3 тисяч доларів. 124 входи роздули призовий фонд аж до 1 мільйона 240 тисяч "баксів". Не дивно, що серед учасників було багато відомих покеристів: Адам Хендрік, Фернандо Хабагер, Леонід Яновський та інші. Зокрема, виділимо Айзека Хекстона. Американець посів третє місце і заробив 157 тисяч "зелених".

У вирішальному хедз-апі Любовецькому протистояв фін Аку Йонтауста. Саме йому у підсумку усміхнулася фортуна. Аку став чемпіоном і заробив майже 272 тисячі доларів. Любовецький отримав 207 тисяч доларів.

Нагадаємо, Андрій Любовецький двічі допоміг збірній України з матч-покеру стати чемпіоном світу!