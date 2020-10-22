Павло "MountainRo$e" Векслер – добре відомий усім шанувальникам покеру. Уродженець Криму, хоч і постійно змінює місце проживання, та в турнірах виступає під синьо-жовтим прапором і робить це більш ніж успішно.

Черговий успіх підкорився Павлові в онлайн-турнірі з бай-іном 530 доларів. Змагання зібрали 339 входів і 47 покристів потрапили до призової зони. У хедз-апі Векслер розібрався із досвідченим австрійцем, чемпіоном SCOOP Джанлукою "Tankanza" Сперанца.

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Перше місце принесло Павлові понад 13 тисяч доларів, утім ще більше він заробив завдяки вибиванню суперників. Річ у тім, що турнір відбувався у форматі баунті, тобто за кожного вибитого суперника можна було отримати нагороду. Таким чином "MountainRo$e" назбирав аж 20 тисяч доларів! До призової зони пробився і ще один українських спортсмен – Андрій "Anjeyyy" Новак.

Він фінішував 28-м зі скромним доробком у 870 доларів. Такий ранній виліт утім навряд чи дуже засмутив Андрія, адже з початку карантину він виграв у турнірах близько 700 тисяч доларів.