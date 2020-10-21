Брати Ді та Хак Денги свого часу були одними з головних дійових осіб найдорожчих покерних ігор на планеті.

Їхні імена стояли в одному ряду із Філом Айві, Патріком Антоніусом, Томом Дваном та іншими. Утім нині цих хлопців не зустрінеш ні за столами для гри. Розповідаємо куди вони зникли і що сталося із виграними мільйонами доларів.

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У 2010 році брати практично увесь свій час проводили у підвалі батьківського дому, де за власними словами, буквально, друкували гроші. Йдеться, звісно, про мільйонні виграші в онлайн-покері. Обоє Денгів входять до десятки найуспішніших кеш-гравців в історії зі спільним профітом (чистим виграшем) у понад 14 мільйонів доларів. Улюбленим суперником обох був, до слова, знаменитий своє любов’ю до покеру засновник Cirque du Soleil Гі Лаліберте. Брати зізнаються, що старалися не пропускати жодної сесії за участю канадця. Відомо, що загалом Лаліберте програв за покерними столами понад 30 млн доларів і значна частина з них дісталася саме Денгам.

При цьому, лише онлайном вони не обмежувалися. Ді та Хак були звичними гостями у приватних покерних кімнатах в Макао та Лас-Вегасі, де виграти чи програти мільйон доларів можна було за кілька хвилин.

Усе змінила чорна п’ятниця 2011 року, коли у США заборонили онлайн-покер. Брати розцінили це як нагоду цілком змінити власне життя. Усі виграні гроші вони вклали у ресторанний бізнес. Нині Ді та Хак власники одразу шести престижних закладів, що спеціалізуються на морепродуктах. Утім і сьогодні Денги не приховують, що дорога у світ великого бізнесу їм відкрилася саме завдяки покеру.