Відомий німецький покерист Оле Шеміон став чемпіоном турніру Super Million.

За фінальний стіл Оле "вмощувався" в ролі одного з аутсайдерів. Шеміон оформив два аути і його статус відразу зріс.

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Цікаво, що на четвертому місці гру залишив Стівен Чідвік. Зірковий британець заробив майже 150 тисяч доларів. На третьому місці опинився Матіас Ейбінгер (191 тисяча доларів).

У фінальному хедз-апі Шеміон переміг австрійського гравця з ніком "MrGambol". Королі німця встояли перед п’ятірками суперника. У підсумку австрієць заробив 246,4 тисячі "баксів". Оле отримав статус чемпіона і 317 750 тисяч доларів.

Відзначимо, Оле Шеміон є одним з найкращим німецьких покеристів. За свою кар’єру він заробив уже 16,3 мільйонів "зелених" призових у живих турнірах. Це п’ятий найкращий результат серед німецьких покеристів.