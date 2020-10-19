Філ Хельмут підігріває інтерес до третьої хедз-ап дуелі проти Антоніо Есфандіарі. Власник 15 браслетів WSOP продає частки на гру і дає нагоду кожному охочому непогано заробити.

Хельмут пропонує бекерам вигідні умови, оцінивши частку коефіцієнтом 1. Максимальна інвестиція – 250 доларів. Іншими словами, кожен, хто повірить в успіх легенди, отримає стовідсотковий прибуток. Звісно, за умови, якщо Хельмут таки тріумфує.

Читайте також: Даніель Негреану: "Мені начхати звідки ти граєш, якщо ти — це ти"

Філ, до слова, уже двічі втер носа принциповому супернику. Попередні хедз-ап матчі в рамках "High Stakes Duel" обійшлись Антоніо Есфандіарі у 150 тисяч доларів. У третій сутичці, яка відбудеться 21 жовтня, ставки зростуть. Кожен із суперників ризикне 200 тисячами. 10 % від бай-іну Хельмут сподівається отримати від пайовиків.