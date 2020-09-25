Власник 15 браслетів WSOP ще раз довів що почувається як риба у воді і у хедз-ап грі. Філ Хельмут виграв і матч-реванш в рамках шоу "High Stakes Duel" проти Антоніо Есфандіарі.

В другій дуелі зіркових покеристів ставки зросли. Цього разу суперники інвестували на по 50, а по 100 тисяч доларів. За столом Хельмут та Есфандіарі провели майже три з половиною години і переможцем хедз-апу знову виявився "Poker Brat".

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Хельмут грав обережно, уміло читав суперника і традиційно не нарікав на прихильність фортуни. В одній із ключових роздач Філ із 7-8 отримав дві пари на флопі, а Есфандіарі із 7-2 також "купив" другу пару на тьорні. Зрештою, "Чарівник" позбувся левової частки стеку у відвертому кулері.

Отримавши суттєву перевагу, Хельмут у розміреному темпі довів справу до перемоги. Філ відтак отримав путівку у наступний раунд "High Stakes Duel", де отримає у суперники переможця іншої пари першого раунду. У наступному етапі ставки уже будуть вищими.