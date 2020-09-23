Американський професійний покерист-хайролер Філ Гальфонд спробує продовжити доводити, що є чи не найкращим гравцем у кеш Пот-Ліміт Омаху.

Ще на початку року Філ запропонував поставити мільйон доларів на хедз-ап дуель проти будь-якого покериста у згаданій дисципліні. Охочих знайшлося чимало, утім поки ніхто не зумів зупинити Філа.

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Він обіграв успішних онлайн-регулярів "VeniVidi1993" та "ActionFreak", розібрався із бізнесменом Білом Перкінсом та його командою і виграв міні-дуель в одного з найкращих покеристів сучасності Дена "Jungleman" Кейтса.

Через пандемію коронавірусу Філ призупинив свій челендж, утім вже сьогодні він нарешті відновиться. Черговим суперником Гальфонда буде власник двох браслетів WSOP та покерний тренер Ченс Корнут.

Опоненти планують відіграти 35 тисяч роздач у Пот-Ліміт Омаху з блайндами 200/400 доларів. Окрім грошей, що розіграють власне за столом, Філ Гальфонд зобов’язався виплатити супернику 1 000 000 доларів у разі поразки. Якщо ж невдачі зазнає Корнут, він віддасть супернику ще 250 000 доларів.