Зірковий білоруський покерист Микита Бодяковський став чемпіоном турніру WPT High Roller Championship.

Бай-ін коштував 25,5 тисяч доларів. Практично усю змагальну дистанцію білорус йшов у лідерах. Він входив до трійки найкращих як по завершенні першого ігрового дня, так і наприкінці другого, коли сформували фінальний стіл.

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Цікаво, що до того часу з турніру уже вилетіли чимало зіркових гравців: Стів Чідвік (27 місце, 56,7 тисяч доларів), Оле Шеміон (17 місце, 68 тисяч доларів), Кале Бернс (11 місце, 102,5 тисяч доларів).

За крок від фінального хедз-апу вибув грецький володар фіолетового піджака Александрос Колоніас. За третє місце він отримав майже 550 тисяч доларів.

Віце-чемпіоном турніру став американець Джейсон Кун (811 тисяч доларів). А тріумфатор Бодяковський заробив навіть трохи більше мільйона доларів.

Нагадаємо, Микита Бодяковський посідає 13 сходинку в рейтингу найуспішніших покеристів в історії — 28,5 мільйонів доларів у живих турнірах.