Микита Бодяковський близький до того, аби оформити черговий солідний виграш у своїй покерній кар’єрі.

Зірковий білоруський хайролер наразі йде третім у дорогому змаганні WPT High Roller. Бай-ін у турнір товстосумів коштував 25,5 тисяч доларів.

Читайте також: Ірландський покерист заробив майже 230 тисяч доларів за вечір

Бодяковський уже забезпечив собі місце у призовій зоні. Він отримає як мінімум 53,5 тисяч доларів. Але зважаючи на хороші результати за підсумками першого ігрового дня, мінімальні призи навряд задовільнять апетити Микити. Сьогодні, у понеділок, хайролери визначать учасників фінального столу. А ім’я чемпіона ми мали б дізнатися у вівторок.

Тріумфатор турніру заробить трохи більше одного мільйона доларів, виплата за друге місце 758 тисяч "баксів", за третє — 545 тисяч "зелених".

Чіп-лідером змагання є австрієць Паскаль Хартман. В грі залишаються чимало зіркових покеристів: Стів Чідвік, Кале Бернс, Джейсон Кун.

Нагадаємо, що Микита Бодяковський є найуспішнішим білоруським покеристом в історії. У живих турнірах він заробив 28,5 мільйонів доларів. Він посідає 13 сходинку в рейтингу найуспішніших покеристів всіх часів.