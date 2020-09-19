Стів О’Дваєр вкотре довів свій високий рівень гри. Він дійшов до фінального тет-а-тет поєдинку відразу двох турнірів.

У хедз-ап змаганні WPT за 3,2 тисячі доларів чемпіонський титул Стів розігрував з росіянином Артемом Ахметвалєєвим. О’Дваєр зміг перемогти опонента і заробив 135 тисяч доларів. Росіянин отримав 75 тисяч "баксів".

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Того ж вечора ірландський покерист ледь не оформив ще один чемпіонський титул. Він взяв участь у турнірі WCOOP-59-H з бай-іном 5 тисяч "зелених".

У хедз-апі Стівові протистояв бразилець Фабіано Ковальскі. Цього разу О’Дваєр не зумів перемогти і здобути друге чемпіонство за вечір. Натомість, Фабіано став чемпіоном турніру WCOOP третій рік поспіль. Ковальскі заробив 119,5 тисяч доларів, Стів — 92,3 тисячі доларів.

Відзначимо, що О’Дваєр є найуспішнішим ірландським покеристом. За кар’єру у живих турнірах він заробив уже більше 30 мільйонів доларів. Це десятий найкращий результат в історії гри. Його заробіток в онлайні уже перевалив за позначку у 7 мільйонів "баксів".