Американське казино "Venetian" опинилося у центрі скандалу. Керівництво грального закладу дотримувалося норм карантину.

За океаном спалахнув доволі гучний скандал. Хлопець з інвалідністю на ім’я Каллен приїхав на покерний турнір до столиці розваг. Вніс необхідний бай-ін, отримав картку гравця і навіть зіграв кілька роздач… а потім керівництво казино конфіскувало усі фішки, закрило його стіл та дискваліфікувало Каллена.

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На час пандемії у США діє правило "один бокс – один гравець". Хлопець не здатен грати сам, тому був разом зі своїм опікуном, а це не за правилами. Каллен відмовився залишати стіл, тоді охорона пригрозила йому викликати поліцію та навіть подати до суду.



Каллен. Фото: Facebook

Відзначимо, що більшість людей на форумах і у соціальних мережах підтримали хлопця. Ба більше, лунали заклики бойкотувати "Venetian". Керівництво казино наполягає, що у них не було вибору і менеджери діяли чітко за буквою закону.

Юристи підкреслюють, що якщо справа дійсно дійде до суду, то Феміді доведеться мати справу зі справжнім правовим колапсом: адже менеджери "Venetian" й справді діяли в рамках закону, але уся ця ситуація цілком підлягає під термін "порушення прав людей з обмеженими можливостями".