Американський мільйонер підхопив COVID, але продовжує грати у покер
Шон Діб – успішний покер-про, якому до того ж вдається демонструвати однаково хороші результати як в онлайні, так і у живому покері.
У кожному з варіантів гри американець може похвалитися більш ніж 7 млн доларів турнірних призових. З-поміж іншого, в його активі 4 браслети WSOP. Утім справжнім королем Шон є на Чемпіонаті світу із онлайн покеру.
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На цій престижній серії, яка щороку відбувається ще з 2002, Діб виграв 8 золотих браслетів. Більше за нього титулів тільки у Дениса Стребкова (9). Не дивно, що Шон прагне вийти на перше місце в цій суперечці і завадити йому не може навіть … коронавірус.
Американець підхопив COVID у Мексиці, де якраз активно грає турніри WCOOP. Діб сподівався уникнути госпіталізації, та все ж опинився у мексиканській клініці, яка до слова, приємно здивувала його своїм виглядом:
Та навіть у палаті і зі серйозною хворобою Шон не відмовляється від улюбленої справи та ще й активно ділиться думками у соцмережах:
Переклад: Ти не можеш назвати себе справжні ґріндером WCOOP, якщо не граєш однією рукою 10 столів на тачпаді в мексиканській лікарні хворим на COVID.
Що ж відданістю Шона улюбленій справі можна лише захоплюватися. А заодно, побажати йому швидкого видужання та ще більше трофеїв.