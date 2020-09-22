Шон Діб – успішний покер-про, якому до того ж вдається демонструвати однаково хороші результати як в онлайні, так і у живому покері.

У кожному з варіантів гри американець може похвалитися більш ніж 7 млн доларів турнірних призових. З-поміж іншого, в його активі 4 браслети WSOP. Утім справжнім королем Шон є на Чемпіонаті світу із онлайн покеру.

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На цій престижній серії, яка щороку відбувається ще з 2002, Діб виграв 8 золотих браслетів. Більше за нього титулів тільки у Дениса Стребкова (9). Не дивно, що Шон прагне вийти на перше місце в цій суперечці і завадити йому не може навіть … коронавірус.

Американець підхопив COVID у Мексиці, де якраз активно грає турніри WCOOP. Діб сподівався уникнути госпіталізації, та все ж опинився у мексиканській клініці, яка до слова, приємно здивувала його своїм виглядом:

Finally went to my actual room not terrible way better than i was expecting now going to try to sleep and not pull my iv out as I Toss and turn pic.twitter.com/22RJXfGuLo — shaun deeb (@shaundeeb) September 21, 2020

Та навіть у палаті і зі серйозною хворобою Шон не відмовляється від улюбленої справи та ще й активно ділиться думками у соцмережах:

You not really a #wcoop grinder if you’re not one handed 10 tabling on touch pad in a Mexican hospital with covid — shaun deeb (@shaundeeb) September 21, 2020

Переклад: Ти не можеш назвати себе справжні ґріндером WCOOP, якщо не граєш однією рукою 10 столів на тачпаді в мексиканській лікарні хворим на COVID.

Що ж відданістю Шона улюбленій справі можна лише захоплюватися. А заодно, побажати йому швидкого видужання та ще більше трофеїв.