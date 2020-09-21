Легендарний російський покерист Тимофій Кузнєцов у черговий раз показав найвищу підготовку... у фліпах!

Гра за захмарними ставками здатна зробити частішим пульс будь-кого з гравців, але навіть їм іноді буває нудно. Так, покеристові з ніком crazytrader набридло "перекидатися фішками" з Лінусом Лелігером, Віктором Малиновським і Віктором Кудіновим. І він запропонував їм зіграти "втемну", виставивши в олл-ін стек щонайменше у 200 тисяч доларів.

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На таку щедру пропозицію миттєво відгукнувся Тимофій Кузнєцов, відомий всьому покерному ком’юніті під ніком Trueteller. Гемблери зіграли всього сім роздач, у більшості з яких тріумфував Кузнєцов.

У підсумку росіянин поклав на свій рахунок близько 730 тисяч доларів і порадував уболівальників черговою мудрістю, написавши у чат: "[email protected] skill. Luсk is superior" (До дідька скіл, удача важливіша).

Але crazytrader, який, за чутками, є заможним французьким бізнесменом, навіть не засмутився. Той же Трутеллер, знайомий із гравцем особисто, розповідав, що "тому нудно за столом, де не можна швидко програти або виграти мільйон доларів".