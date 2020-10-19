Зірковий канадський покерист висловив свою позицію щодо використання гравцями VPN.

Завдяки VPN люди приховують свою IP-адресу. Часто його використовують, аби зайти на сайти, доступ до яких в країні заборонено.

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Чимало покер-румів негативно ставляться до таких трюків. Траплялися скандальні випадки, коли ігрові платформи відбирали чемпіонські статуси і призові у покеристів, коли дізнавалися про використання ними VPN.

Свою думку з цього приводу висловив Даніель Негреану. Зробив це у фірмовій різкій манері:

Я вже казав і ще раз повторюся. Мені начхати звідки ти граєш, якщо ти — це ти. Мене не повинно хвилювати з якої країни ти граєш. Вважаю, що немає сенсу витрачати кошти і ресурси на дотримання правила, яке є нелогічним.

Відзначимо, що Негреану є одним з найпопулярніших покеристів. За кар’єру він заробив 42 мільйони доларів у живих турнірах. Це третій найкращий результат в історії.

Нагадаємо, зараз Даніель готується до гучного матчу проти Дага Полка.